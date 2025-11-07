Rosalía canta 'Reliquia' en Los40 Music Awards y estrena en directo su 'Lux'

La estrella internacional fue la primera en actuar en un Roig Arena de Valencia, que ha enloqueció cuando vio a la artista española sobre un escenario oscuro, rodeada de cruces con luz y velas.

“Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy”, canta en una de sus estrofas, y la artista catalana hizo justamente eso, entregar su corazón al público valenciano con un espectáculo exclusivo para la ocasión.

Un año después de ser una de los miles de voluntarios que llegaron a Valencia en los días posteriores a aquel trágico 29 de octubre cuando el paso de la dana (la tormenta que causó fuertes inundaciones y dejó 229 muertos) destrozó la provincia, y después de que se filtrara el disco entero días antes de su estreno, Rosalía ha presentado su nueva obra al mundo entero desde el recinto valenciano.

Acompañada de una gran orquesta, la cantante recorrió con calma la pasarela del escenario, mientras en varias cruces se leía la letra de la canción, que habla de sus vivencias en ciudades como Roma, Madrid, París, Los Ángeles, Granada, Milán o México.

En una actuación que se hizo corta pero intensa, puso todo su sentimiento acompañada por el sonido de unos violines en el inicio y por unos ritmos más electrónicos en un final en el que volaron partituras del cielo.

Con un “Gràcies, València” ("gracias" en catalán, lengua materna de la artista), Rosalía abandonó el escenario entre los aplausos del público, que continúa disfrutando de una gala por la que también actuarán estrellas nacionales e internacionales como Aitana, Ed Sheeran o Feid.

Previamente, a su llegada al pabellón aún con luz diurna, la también responsable de discos como 'El mal querer' y 'Motomami' aseguraba ante los medios en la alfombra roja de invitados que le ha sorprendido "mucho" y le ha ilusionado que la gente tuviera tantas de ganas de recibir su nuevo álbum.