Rosalía revoluciona la alfombra roja a su llegada a Los40 Music Awards 2025

Rosalía ha llegado al pabellón multiusos Roig Arena (Valencia, este de España), con unas gafas gigantes con brillantes y vestida con un dos piezas compuesto por un 'croptop' con plumas y una falda negra.

Toda la prensa se ha concentrado para escuchar a la cantante, que se ha mostrado muy contenta de estar en Valencia para presentar su disco.

"Me ha sorprendido mucho, la gente tenía muchas ganas y me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido así", dijo la artista.

La alfombra roja recibió la llegada de los invitados a la gala, y artistas como los integrantes del grupo Bombai y Nil Moliner han alabado el disco de Rosalía, que, según dicen, "pasará a la historia".

