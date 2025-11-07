Rusia demanda respeto por los intereses legítimos de compañías como Lukoil

"Creemos que todos los intereses legítimos de una empresa internacional tan grande como Lukoil deben ser respetados desde el punto de vista de las normas del comercio internacional y las relaciones económicas", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que todos los incumplimientos de estas normas son "inaceptables y perjudican el régimen del comercio mundial".

Peskov recalcó que Lukoil, la segunda petrolera rusa, es "un importante actor en el comercio mundial".

Al mismo tiempo, señaló que la situación de la petrolera "es un tema que no está muy relacionado con el Kremlin" y que tiene que ver con "las relaciones comerciales y las restricciones comerciales ilegales", desde el punto de vista del comercio internacional.

Estados Unidos argumentó la imposición de sanciones contra Lukoil y Rosneft, la mayor petrolera de Rusia, como forma de presión a Moscú para que acceda a negociar la paz con Ucrania.

A fines de octubre pasado, tras ser sancionada, Lukoil anunció que vendería sus negocios internacionales al grupo Gunvor, fundado por el magnate ruso Guennadi Tímchenko, antiguo amigo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el multimillonario sueco Torbjörn Törnqvist.

Sin embargo, según la prensa internacional, Gunvor retiró su oferta de 22.000 millones de dólares por los activos de la petrolera rusa después que el Departamento del Tesoro de EE.UU. señalara su descontento con el acuerdo y llamara a la empresa una "marioneta" de Rusia.