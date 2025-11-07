Rusia reduce la intensidad de su ofensiva en Pokrovsk para mitigar bajas, según Ucrania

De acuerdo con el canal de Telegram ucraniano de seguimiento de la guerra DeepState, Rusia lanzó el miércoles en ese sector del frente cien acciones ofensivas, el mayor número de ataques registrado en un solo día en Pokrovsk el pasado mes de mayo.

El parte del viernes del Estado Mayor indica que Ucrania repelió durante la jornada del jueves 58 ataques.

Según el comunicado del 7 Cuerpo de Asalto Aerotransportado ucraniano, las fuerzas ucranianas continúan tratando de detectar y eliminar a los soldados rusos que se han infiltrado en Pokrovsk, donde se libran combates urbanos entre ambos bandos.

La nota dice asimismo que las fuerzas rusas esperan recibir refuerzos para volver a intensificar su actividad en esta parte del frente.

“Según nuestras informaciones, después de numerosos intentos fallidos del enemigo de tomar la ciudad desde el este, el enemigo intenta cambiar la dirección del ataque”, agrega el comunicado castrense sin ofrecer más detalles de las supuestas intenciones rusas.