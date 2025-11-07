Sánchez: "ante la emergencia climática no hay que esperar, hay que actuar"

Sánchez lanzó este mensaje en las redes sociales tras participar en la foto de familia de los líderes asistentes a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno previa al inicio de la COP30 en la localidad brasileña de Belém.

El jefe del Ejecutivo se situó en primera fila de esa foto de familia y, como el resto de asistentes, entrelazó sus manos con los líderes situados a su derecha e izquierda como símbolo de unidad para hacer frente a los efectos del cambio climático.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como anfitrión de la cumbre, presidió esa foto, y, a su término saludó a Sánchez.

Antes de su intervención en el plenario, el presidente del Gobierno español le agradeció la acogida y subrayó que España llega a la COP30 cumpliendo sus compromisos climáticos y satisfecha con el acuerdo sobre reducción de emisiones alcanzado esta semana por la Unión Europea.

"Desde Belém, en el corazón de la Amazonía, reafirmamos una convicción: ante la emergencia climática -recalcó-hay que actuar".