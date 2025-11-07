07 de noviembre de 2025 - 11:30
Sánchez anuncia más fondos ante el cambio climático y el riesgo de los negacionistas
Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas.
Sánchez hizo este anuncio en su intervención ante el plenario de la reunión de líderes convocada de forma previa a la cumbre del clima COP30 de la localidad brasileña de Belém.
El jefe del Ejecutivo resaltó que España llega a la cumbre de Belém con sus compromisos cumplidos y dispuesta a seguir avanzando con medidas como la posibilidad de gravar más los vuelos de clase premium y en jets privados.