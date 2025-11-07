Sánchez se reúne con el presidente de Siria para apoyar la transición en este país

Sanchez y el presidente sirio mantuvieron un encuentro en los márgenes de la reunión de líderes previa a la cumbre del clima COP30 en la localidad brasileña de Belém.

Fuentes del Gobierno español informaron de que en esta primera toma de contacto entre ambos, Sánchez quiso mostrar el respaldo a la nueva etapa en Siria.

Le trasladó asimismo el compromiso de España con la integridad territorial de Siria y con los esfuerzos en materia de cooperación en apoyo a su población civil, con una perspectiva humanitaria y económica.

Sánchez expuso en la reunión que Siria es clave en la estabilización de Oriente Medio y para alcanzar la paz definitiva en la región.

La reunión se concertó un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU levantara las sanciones contra el presidente de Siria, como lo hizo también el Reino Unido y próximamente se prevé que lo haga la Unión Europea.