Senador paraguayo sorteará parte de sueldo porque siente "vergüenza" de cobrarlo

Walter Kobylanski, legislador del partido opositor Cruzada Nacional que llegó a la Cámara Alta tras la destitución de una senadora, dijo a periodistas que su decisión no es una medida populista, sino que está dirigida a "a todo el mundo" y "de corazón".

El sorteo, que se realizará en las próximas horas y para el que se han inscrito unas 220.000 personas, excluye a menores de 18 años, "prófugos de la justicia o con privación de libertad por mandato judicial", así como a personas relacionadas con el legislador, según la web creada por el legislador para ese propósito.

En el sorteo se entregarán dos premios de 5 millones de guaraníes (unos 707,12 dólares) cada uno.

"Estoy orgulloso de ser empresario y de tener los recursos suficientes", alegó el senador, que cobra mensualmente 38 millones de guaraníes (unos 5.390 dólares al cambio actual) y rifará cada mes diez millones de guaraníes (alrededor de 1.418 dólares).

El ahora congresista reemplazó a la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, expulsada del Congreso en septiembre pasado, tras la filtración de unos audios en los que al parecer conversa con un colega sobre un supuesto reparto de una donación de Taiwán y del presunto pago de votos en esa cámara.