Sheinbaum subraya "nueva etapa" con Francia y destaca acuerdo sobre códices

Durante una conferencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien está de visita en el país, la mandataria destacó que el intercambio temporal de los códices -que permitirá la muestra en México del Códice Azcatitlán y del Códice Bouterini en Francia el próximo año- es un hecho de "alto significado histórico y moral".

“Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad”, destacó Sheinbaum.

Los códices, elaborados en el periodo colonial temprano por pueblos nahuas, narran episodios fundacionales de la civilización mexica y constituyen testimonios únicos sobre la migración hacia el Valle de México, el nacimiento de Tenochtitlan y las transformaciones tras la conquista española.

Sheinbaum resaltó que esos documentos “no solo son testimonio de un pasado remoto”, sino que también son “expresión de un pueblo que a través de la palabra, la imagen y el símbolo supo registrar su pensamiento, su arte y su visión del mundo. Con ello se reafirma ante el mundo que no hay futuro de prosperidad compartida sin el reconocimiento de la historia”.

En este sentido, destacó el gesto diplomático y cultural de aceptar los traslados temporales recíprocos y simultáneos de los códices, aunque la mandataria había anunciado previamente que pediría la devolución a México del de Azcatitlán.

“Agradecemos profundamente al pueblo y al gobierno de Francia este gesto. En él vemos reflejado un compromiso compartido con la cultura, con esta relación de igualdad y también con la justicia histórica”, indicó.

La visita de Macron a México -originalmente prevista para septiembre pasado y retrasada debido a tensiones políticas en París-, se enmarca en los preparativos del 200 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Francia, que se iniciaron en 1826 y se ratificaron oficialmente en 1830.