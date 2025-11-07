Starmer y Lula coinciden en que la energía limpia es oportunidad económica del siglo XXI

"Hablaron sobre la importancia del multilateralismo y la colaboración internacional para abordar el cambio climático. Los líderes abordaron los esfuerzos conjuntos en materia de energía limpia, coincidiendo en que representa la oportunidad económica del siglo XXI.", precisa una nota de Downing Street.

"Señalaron la importancia de tomar muy en serio los esfuerzos de transición, no solo por el futuro de nuestro planeta, sino también por las oportunidades de crecimiento y empleo", agrega.

Durante el encuentro, Starmer destacó las buenas relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Brasil y "se comprometieron a seguir fortaleciendo aún más esta alianza para el futuro".

Un portavoz de Downing Street también indicó que el príncipe de Gales, Guillermo, se reunió con Starmer y Lula en Brasil y que estuvieron de acuerdo de que se trataba de una cumbre del clima "histórica", en "el corazón del Amazonas y hablaron de sus ambiciones globales para hacer frente al cambio climático".

