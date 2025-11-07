Mundo
Sweeney tilda de "surrealista" polémica sobre anuncio tras ser ligada con supremacismo

Nueva York, 7 nov (EFE).- La actriz estadounidense Sydney Sweeney evitó condenar la interpretación supremacista que algunos hicieron del anuncio de jeans que protagonizó el pasado julio, calificando el revuelo de "surrealista" y afirmando que no está "para decirle a la gente qué pensar".

"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue una sorpresa, sin duda, pero me encantan los jeans. Todo lo que uso son jeans. Literalmente, estoy en jeans y camiseta todos los días de mi vida", dijo la actriz esta semana en una entrevista con la revista GQ.

El anuncio, de la marca American Eagle, mostraba a Sweeney con pantalones y chaqueta de jean, destacando su silueta, y con un juego de palabras en inglés: “la figura de mi cuerpo está determinada por mis jeans".

Algunas críticas, especialmente en redes sociales, interpretaron el anuncio como un guiño a la supremacía genética blanca, aunque la actriz negó haber tenido esa intención y señaló que solo se trataba de un anuncio de jeans.

El anuncio despertó una gran polémica debido a que se interpretó que refuerza la idea supremacista de que algunos rasgos genéticos, como en el caso de la actriz, ser blanca y rubia, son deseables o superiores.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, comentó sobre el anuncio, calificándolo como "el anuncio más atractivo", animando a la compra de los jeans que promocionaba Sweeney, a quien llamó "una republicana registrada".

Para la actriz, este gesto no implicó "ningún respaldo político ni público".

En la entrevista, Sweeney resta importancia a toda la controversia: "Al final, sabía para qué era ese anuncio, y eran unos jeans estupendos. No me afectó en absoluto".

"Últimamente trabajo como 16 horas al día y no traigo mi teléfono al plató de grabación. Trabajo, vuelvo a casa y me voy a dormir", mostrando que su enfoque está en el trabajo.