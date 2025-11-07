Sweeney tilda de "surrealista" polémica sobre anuncio tras ser ligada con supremacismo

"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue una sorpresa, sin duda, pero me encantan los jeans. Todo lo que uso son jeans. Literalmente, estoy en jeans y camiseta todos los días de mi vida", dijo la actriz esta semana en una entrevista con la revista GQ.

El anuncio, de la marca American Eagle, mostraba a Sweeney con pantalones y chaqueta de jean, destacando su silueta, y con un juego de palabras en inglés: “la figura de mi cuerpo está determinada por mis jeans".

Algunas críticas, especialmente en redes sociales, interpretaron el anuncio como un guiño a la supremacía genética blanca, aunque la actriz negó haber tenido esa intención y señaló que solo se trataba de un anuncio de jeans.

El anuncio despertó una gran polémica debido a que se interpretó que refuerza la idea supremacista de que algunos rasgos genéticos, como en el caso de la actriz, ser blanca y rubia, son deseables o superiores.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, comentó sobre el anuncio, calificándolo como "el anuncio más atractivo", animando a la compra de los jeans que promocionaba Sweeney, a quien llamó "una republicana registrada".

Para la actriz, este gesto no implicó "ningún respaldo político ni público".

En la entrevista, Sweeney resta importancia a toda la controversia: "Al final, sabía para qué era ese anuncio, y eran unos jeans estupendos. No me afectó en absoluto".

"Últimamente trabajo como 16 horas al día y no traigo mi teléfono al plató de grabación. Trabajo, vuelvo a casa y me voy a dormir", mostrando que su enfoque está en el trabajo.