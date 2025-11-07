Tensiones en el nuevo partido del exlaborista Jeremy Corbyn por 910.400 euros retenidos

La cifra en disputa asciende a 800.000 libras (unos 910.400 euros, al cambio actual), correspondientes a donaciones recaudadas entre el lanzamiento del movimiento en julio y el pasado septiembre a través de MoU Operations Ltd, una empresa creada por activistas para custodiar los fondos mientras se registraba formalmente la organización, informa la BBC.

Tras la dimisión en bloque de los fundadores de MoU —Jamie Driscoll, Andrew Feinstein y Beth Winter—, quienes denunciaron que la estructura había ignorado sus preguntas sobre gobernanza y responsabilidades legales, Sultana quedó como única responsable de la compañía y en custodia del dinero.

Fuentes cercanas a la diputada aseguran a la BBC que la transferencia está en curso, y el retraso se debe a que está revisando los detalles legales y administrativos antes de completarla.

Tras el anuncio del partido en julio, el 18 de septiembre surgió otra polémica cuando Sultana lanzó unilateralmente un portal de reclutamiento de miembros que recaudó en torno a 500.000 libras (569.000 euros) de unos 20.000 afiliados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos fondos todavía no se han integrado en los recursos oficiales de la formación, ya que los participantes pueden solicitar el reembolso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La iniciativa de la joven provocó divisiones internas y acusaciones de que actuó sin autorización de Corbyn, lo que llevó a éste a pedir a los simpatizantes que cancelaran sus domiciliaciones bancarias, tras lo cual se puso en marcha un sistema aprobado por ambos.

Tanto Corbyn, que lideró el Partido Laborista entre 2015 y 2020, como Sultana fueron expulsados de la formación actualmente dirigida por Keir Starmer y ocupan escaños como independientes en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico.

La idea de crear Your Party surgió de su colaboración con otros parlamentarios independientes -unidos sobre todo por la oposición a la guerra en Gaza-, aunque el proceso ha estado marcado por polémicas sobre liderazgo, el nombre del grupo político y la gestión de los fondos.

Your Party se registró oficialmente ante la Comisión Electoral el 30 de septiembre, y su primer congreso fundacional está previsto para el 29 y 30 de noviembre en Liverpool (noroeste de Inglaterra).

Corbyn confirmó el lunes que el partido cuenta con 50.000 miembros registrados, aunque alrededor de 800.000 personas habían mostrado interés en sumarse mediante una página web desde su lanzamiento hace tres meses.

A pesar de los conflictos, Sultana asegura que el proyecto es un plan a largo plazo y espera codirigir la formación junto a Corbyn, con quien se reconcilió tras la disputa por el portal no autorizado de reclutamiento.

En el congreso de final de mes, los miembros decidirán si optan por un liderazgo único o compartido, así como sobre los estatutos y otras cuestiones del incipiente movimiento.