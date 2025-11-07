Tras las sanciones de EE.UU., Bulgaria pondrá bajo control estatal una refinería de Lukoil

Un administrador especial designado por el Gobierno tendrá el poder de vender e hipotecar los activos de la empresa rusa, cuya refinería en Bulgaria es la más importante de los Balcanes.
La instalación, situada en Burgas, a orillas del Mar Negro, abastece casi por completo las necesidades de combustibles en Bulgaria, un país de la Unión Europea y de la OTAN de unos 6,5 millones de habitantes.
Las sanciones estadounidenses contra Lukoil y contra Rosneft, la otra gran petrolera rusa, entrarán definitivamente en vigor el próximo 21 de noviembre, con el objetivo de ir eliminando los ingresos petroleros que financian la invasión rusa de Ucrania.
En caso de un cese completo de las operaciones de Lukoil en Bulgaria, el país balcánico corre peligro de quedarse sin combustible.
