Trump acude al Supremo para frenar orden que le obliga a pagar cupones alimenticios

La exigencia se hace durante el cierre de Gobierno que sigue vigente, mientras el senado continúa sin consensos para un financiamiento temporal.

La fiscal general, Pam Bondi, calificó de "activismo judicial" la decisión de un tribunal de Rhode Island que obliga a la Administración a financiar los cupones de alimentos que benefician a 42 millones de estadounidenses antes del fin de semana.

Bondi anunció en su cuenta oficial de X que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una suspensión de emergencia "a pocas horas de que expire el plazo para el cumplimiento de la orden", asegurando que el Ejecutivo no puede cumplir la orden si el Congreso no otorga los fondos suficientes.

Esta mañana, la Administración de Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante un tribunal federal de apelaciones con sede en Boston, en un intento por frenar temporalmente la obligación de entregar los pagos del programa SNAP. Sin embargo, el tribunal rechazó la acción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envió directrices a los estados indicando que estaba trabajando para cumplir con la orden del juez John J. McConnell Jr., de Rhode Island.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cierre de Gobierno, el más largo de la historia del país, cumplirá 39 días de vigencia el sábado, ante una falta de acuerdo en el Senado entre republicanos y demócratas.

El Senado reanudará sus sesiones mañana, pero no existe claridad sobre posibles acuerdos para que los legisladores voten para reabrir el Gobierno, debido al rechazo del partido de Gobierno a las últimas propuestas demócratas.