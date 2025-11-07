Mundo
Trump confirma que "ningún funcionario" de EE.UU. asistirá al G20 de Sudáfrica

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "ningún funcionario" del Gobierno estadounidense asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará más adelante este mes en Sudáfrica, argumentando que dicho país está llevando a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

Trump afirmó que los afrikáneres "están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas confiscadas ilegalmente", y calificó como "una completa vergüenza" que Sudáfrica sea la sede del foro, en una publicación en Truth Social.