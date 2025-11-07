Trump ordena investigar a empacadoras de carne por "manipulación de precios" en EE. UU.

Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que la investigación contra las empresas empacadoras debe ser por supuesta "colusión ilícita, fijación y manipulación de precios".

El mandatario aseguró que las empresas cárnicas, "su mayoría de propiedad extranjera", ponen en riesgo la "seguridad del suministro alimentario de la nación" por medio de precios elevados.

Trump instó a las autoridades judiciales a tomar medidas de inmediato para proteger a los consumidores y garantizar que estas corporaciones "no obtengan beneficios criminales".

En otro mensaje, el presidente de Estados Unidos aseguró que, aunque los precios del ganado han bajado considerablemente, encuentra algo sospechoso en la subida del precio de la carne de vacuno: "Llegaremos al fondo del asunto muy pronto. Si hay criminalidad, las personas responsables pagarán un alto precio", concluyó.

La industria cárnica de Estados Unidos está dominada por unas pocas grandes empresas, siendo Tyson Foods, Cargill, JBS USA, y National Beef las más importantes en el sector de la carne de vacuno.