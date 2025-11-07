Un enviado especial de Xi Jinping asistirá a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

Li será el representante del gigante asiático en el evento, que tendrá lugar este sábado en La Paz, informó este viernes la Cancillería china.

El político centrista será investido en una sesión del nuevo Parlamento que, además, marcará la finalización del gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 20 años, con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Este año se cumple el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Bolivia, cuyos lazos se intensificaron precisamente durante los gobiernos de los citados Morales y Arce.