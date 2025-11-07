Un fallo en el sistema de control del aeropuerto de Nueva Delhi causa decenas de retrasos

"Debido a un problema técnico con el sistema del control del tráfico aéreo (ATC, por sus siglas en inglés), las operaciones de vuelo en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi están experimentando retrasos", dijo el aeropuerto en un mensaje publicado en su perfil de la red social X este viernes a las 8:34 horas (3:04 GMT).

Según el portal Flight Radar 24, que monitoriza en directo el tráfico aéreo en todo el mundo, esta mañana se retrasaron más de cincuenta vuelos en el aeropuerto de Nueva Delhi, sin embargo, según la agencia de noticias india PTI, la situación afectó a un centenar de operaciones de llegada y salida.

El aeropuerto ha pedido disculpas a los pasajeros afectados y les ha pedido que se mantengan en contacto con sus aerolíneas.

Los controladores aéreos, encargados del ATC, se ocupan de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo.

Según un informe publicado el año pasado por el Consejo Internacional de Aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi fue el noveno con más tráfico de pasajeros del mundo en 2024, con 77.820.834 personas.

El aeropuerto de Nueva Delhi suele sufrir jornadas marcadas por las cancelaciones o los retrasos de vuelos en esta época del año, cuando la niebla tóxica o esmog que cubre a menudo la capital india reduce al mínimo la visibilidad.