Young Miko invita a desconectarse del ruido en su segundo álbum: 'Do Not Disturb'

"Decir que estoy emocionada se queda corto. Le pusimos tanta pasión y paciencia a cada canción. Me hace feliz que los fans por fin puedan escuchar y disfrutar el álbum conmigo. Siempre trato de ser genuina y divertirme con lo que hago y este álbum no fue la excepción", afirmó la artista en un comunicado.

Miko indicó que el título del álbum tiene mucho que ver con el momento en el que estaba durante su producción.

"Necesitaba tiempo para mí, para escuchar, para divertirme, y siento que con solo leer 'Do Not Disturb' uno puede tener una idea de lo que significa", agregó la intérprete.

Este proyecto de dieciséis canciones incluye múltiples géneros, desde drum and bass, R&B o afrobeats hasta las raíces de la artista en el trap y el reguetón.

Los hoteles, un tema central del proyecto, representan espacios para desconectarse, escapar y recuperar la paz interior. Una reflexión en la vida de la boricua, quien durante la gira 'XOXO' y lejos de su hogar creó gran parte del álbum.

Miko se prepara para un momento histórico en su carrera: su primer concierto estelar en el icónico Coliseo de Puerto Rico el próximo 5 de diciembre, para el que se agotaron las entradas en apenas noventa minutos, lo que se agregó una segunda fecha al día siguiente.