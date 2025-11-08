Al menos 6 muertos en ataques rusos en varias regiones ucranianas y numerosos daños

En las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación lanzaron 826 ataques contra 21 asentamientos en la región de Zaporiya en los que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas.

Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, las fuerzas rusas realizaron 15 ataques aéreos en Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka y Preobrazhenka.

Un total de 560 drones de distintos tipos atacaron distintos municipios y también hubo seis ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka y Novodanylivka y hubo en otros lugares 245 ataques de artillería.

Una serie de ataques en la región de Jersón dejó al menos dos personas muertas y otras diez heridas en las últimas 24 horas, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokundin en Telegram.

Prokudin dijo que, las fuerzas rusas atacaron la región con drones, realizaron ataques aéreos y dispararon artillería tanto contra infraestructuras críticas como contra zonas residenciales.

Los ataques también destruyeron un garaje privado y vehículos.

Este sábado, un ataque matutino ruso con drones contra Kiev produjo varios incendios que lograron ser extinguidos, informó el Servicio Central de Emergencias de Ucrania en su página de Facebook.

Varios vehículos fueron afectados por el incendio y dos edificios sufrieron daños en el distrito de Pechersk donde se produjeron las llamadas de auxilio.

En Dniper hubo otro ataque con drones que causó daños en un edificio residencial de varias plantas y dejó al menos una persona muerta y once heridas, entre ellas dos niños de dos y trece años, según datos de la administración militar regional publicados en Telegram.

En la región de Odesa hubo ataques a la infraestructuras críticas lo mismo que en la región de Mikolaiv.

“Durante la noche, el enemigo atacó la ciudad con drones tipo Shahed. La infraestructura industrial fue el objetivo”, escribió en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de Mikolaiv, Vitali Kim.

También en la región de Kirovorad los rusos atacaron infraestructuras críticas y provocaron un incendio.