Alemania ve la oportunidad de impulsar acuerdos de libre comercio en la cumbre CELAC-UE

"Queremos hablar allí de cómo podemos llevar a feliz término el acuerdo de libre de comercio con los países de Mercosur, así como los acuerdos con Chile, México y otros socios en la región", dijo este sábado Wadephul antes de partir hacia Santa Marta para participar en la IV cumbre CELAC-UE.

"Estos acuerdos fortalecen nuestras cooperaciones, nuestras cadenas de suministro y nuestra resiliencia, y pueden ser impulsos de crecimiento importantes para nuestras economías", agregó.

Por otra parte, Wadephul dijo que Alemania está dispuesta a colaborar con la seguridad en la región en ámbitos que van desde la lucha contra el crimen organizado hasta el apoyo al proceso de paz en Colombia.