Buscan a hombre que presuntamente disparó contra agentes de inmigración en Chicago

Un grupo de personas arrojó además una lata de pintura y ladrillos contra los vehículos de los agentes migratorios, en repudio a su presencia, indicó la agencia federal en su página de X.

La policía de Chicago fue llamada y despejó la zona.

El Departamento de Seguridad Nacional destacó que en los últimos dos meses, han visto un aumento de las agresiones y obstrucciones dirigidas contra sus agentes durante los operativos.

"Estos enfrentamientos ponen de manifiesto los peligros a los que se enfrentan nuestros agentes a diario y la creciente agresión contra las fuerzas del orden. La violencia debe terminar", reiteró en X.

Los operativos son parte de la política de redadas y deportaciones de la Administración del presidente Donald Trump que no ha dado tregua a la comunidad inmigrante desde que retornó a la Casa Blanca el pasado enero y que han sido repudiadas con multitudinarias protestas.