Canciller De la Fuente representará a México en IV Cumbre CELAC-Unión Europea en Colombia

La presencia del canciller De la Fuente responde "al profundo interés que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico", apuntó este sábado en un comunicado la SRE

La SRE apuntó que De la Fuente asistirá a la cumbre en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y viajará este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la citada cumbre.

"Esta participación refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida", añadió la SRE.

La Cumbre CELAC-Unión Europea es un mecanismo de diálogo político establecido en 2013 que reúne a 60 Estados de ambas regiones.

En la IV Cumbre de la CELAC-UE, líderes de los dos bloques buscarán impulsar una nueva agenda de transición energética, digital y ambiental con el telón de fondo de las tensiones entre algunos países latinoamericanos y Estados Unidos.

Además del anfitrión, el presidente Gustavo Petro, asistirán sus homólogos español, Pedro Sánchez, y brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, unos de los líderes más críticos con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El documento final de la cumbre será la 'Declaración de Santa Marta', que buscará "acuerdos concretos en energías renovables, seguridad alimentaria, financiamiento sostenible y cooperación tecnológica", según la Cancillería de Colombia, país que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC.