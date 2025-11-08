Colonos israelíes hieren a civiles, periodistas y paramédicos en un ataque en Cisjordania

"Es la primera vez que veo bárbaros. Están locos. Atacan a todos, la periodista se agachó, basta, resultó herida. Y aun así la atacaron una y otra, y otra, y otra vez", explicó a EFE uno de los testigos del ataque, Munthar Amira, en mensajes de audio.

Entre los heridos está la periodista de la agencia Reuters Ranin Sawaftah, la única según este testigo que sufrió una paliza a manos de los colonos. Los demás heridos, al menos ocho según ha podido comprobar EFE a través de las imágenes del hospital y el lugar de los hechos, sufrieron golpes con piedras lanzadas por los colonos.

Entre ellos está el periodista de la cadena catarí Al Jazeera Mohammed Al Atrash.

Las imágenes del hospital muestran a varias personas heridas, algunas de gravedad, en las camillas, incluidos paramédicos de la propia Media Luna Roja algunos de gravedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La Media Luna Roja Palestina informa de que sus equipos en Nablus están tratando a un grupo de gente herida en un brutal ataque en granjeros recogiendo aceitunas. Entre los heridos hay voluntarios de la sociedad (de la Media Luna Roja) y periodistas en la ciudad de Beita. Se está dando asistencia médica, el incidente sigue activo", recoge el comunicado de esta organización.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los colonos se lanzaron a atacar a un grupo de más de una veintena de palestinos y activistas israelíes que participaban en la recogida de la aceituna de la localidad. En las imágenes del momento se ve cómo los participantes en la recolecta salen corriendo, mientras se escucha de fondo "¿dónde están?".

Otros vídeos del momento muestran a los colonos israelíes lanzando piedras contra los activistas.

Este octubre, en el marco de la recogida de la aceituna, ha sido el mes más violento desde que existen registros en materia de ataques de colonos, con 536 según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

La Comisión de Resistencia a la Ocupación y al Muro del Gobierno palestino eleva aún más la cifra, con 750 agresiones.