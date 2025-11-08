El 48 % de Cuba tendrá apagones simultáneos este sábado

Los estragos causados por el potente huracán Melissa, que cruzó la semana pasada el extremo oriental de la isla como categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson han agravado la situación energética en el país caribeño.

De un lado, el huracán causó graves daños en las cinco provincias orientales, no tanto en los bloques de generación como en las líneas de distribución. Hasta el momento se han restablecido el 64 %, según datos oficiales.

Por otra parte, está la incapacidad de la isla para generar la energía que demandan los hogares y la economía, lo que va provoca en el centro y oeste del país -en las zonas no afectadas por Melissa- prolongados apagones durante todo el día.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad máxima de generación para estas zonas de 1.590 megavatios (MW) y una demanda pico de 2.900 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.310 MW y una afectación (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.380 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de en torno al 40 % del mix energético.

Además, 82 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una quincena no están operativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor de otro 40 % del mix energético.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.