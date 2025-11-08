El vicepresidente de Bolivia dice que comienza "un tiempo nuevo de todos y para todos"

Lara dio su primer discurso como vicepresidente del país andino entre lágrimas y recordando su carrera como policía de Bolivia.

"Bolivia volverá a brillar, es un nuevo tiempo, de todos y para todos (...) tenemos que transformar la crisis en esperanza", afirmó Lara.

Señaló que a partir de hoy ningún boliviano se debe sentir "invisible" ni "tener miedo" porque comienza una nueva etapa para Bolivia.

"Las veces que Bolivia se unió, venció; las veces que Bolivia se dividió, sufrió. Solo los pueblos que reconocen su raíz, pueden construir un futuro", manifestó.

Recordó que Bolivia vive una crisis económica "que golpea a todos" y que es una situación que no se había vivido "hace más de 40 años".

"Rodrigo Paz ha devuelto la esperanza, hay que cambiar de rumbo, sanar las instituciones y transforma la justicia para que vuelva a ser un reflejo del pueblo", aseguró.

Destacó que Bolivia tiene algo que "el mundo envidia", que es "su gente, su fuerza, su ingenio, su corazón".

Lara tomó juramento este sábado como el nuevo vicepresidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

Juró al cargo con el uniforme de gala de la Policía Boliviana, institución de seguridad a la que perteneció hasta el año 2023, cuando fue apartado por deserción, después de tener conflictos con algunos jefes policiales a quienes acusó de corrupción.

Como candidato a la Vicepresidencia, marcó la victoria del Partido Demócrata (PDC) en la primera vuelta, sin embargo sus discursos polémicos afectaron la campaña electoral para la segunda vuelta presidencial.

Lara, abogado de profesión, nació el 16 de octubre de 1985 en Cochabamba (centro), ingresó a la Policía y se hizo conocido por sus intervenciones en TikTok, plataforma donde denunciaba actos de corrupción dentro de la institución.

A la investidura de Paz asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, participan la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la UE en el acto.

Entre los asistentes también están el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.