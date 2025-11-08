Familiares de víctimas de incendio en México piden justicia y temen que tragedia se repita

Eusebio Arias, tío de la joven Joanna Hernández, de 20 años, estudiante y cajera de la tienda y quien falleció en el incendio, acusó que la falta de mantenimiento al suministro de energía eléctrica generó la explosión.

“Queremos respuestas, tenemos comercios obsoletos, muy viejos que necesitan mantenimiento, los que caminamos las calles de Hermosillo lo sabemos y también en otras ciudades", expuso a Efe.

El familiar consideró que "es responsabilidad del gobierno, la tienda y el personal a cargo del sistema eléctrico, por la falta de mantenimiento se sobrecalentó y explotó, es responsabilidad de la compañía, también de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)".

Hasta ahora, 24 personas han muerto tras el incendio y 14 más resultaron lesionadas, lo que provocó que a media semana cientos de personas marcharan por calles del Centro Histórico de Hermosillo para exigir a las autoridades justicia por las víctimas del siniestro.

En medio del dolor, familiares de las víctimas han advertido que esta falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas en los inmuebles del Centro Histórico de Hermosillo pueden provocar una nueva tragedia como la de hace una semana.

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, dedicada a atender problemas de servicios públicos, advirtió que este es el año con más reportes, apagones y accidentes por la falta de mantenimiento en la infraestructura de la CFE.

“Sin duda no hay historia hacia veranos atrás, como este 2025 donde ha sido catastrófico, (tenemos) una CFE rebasada absolutamente ante la negligencia y la omisión de no darle mantenimiento al sistema de distribución de equipos, estaciones, transformadores”, contó.

Aseguró que es de vital importancia el mantenimiento a todos estos equipos, sin embargo, han sido abandonados y lamentablemente durante el verano se han dañado y descompuesto “un sinfín de transformadores con daños colaterales muy graves”.

Según el reporte oficial, el sábado 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas locales, después de varios apagones de energía eléctrica en la colonia (barrio) Centro de Hermosillo, explotó el transformador de energía en la tienda Waldo’s, dejando a 24 personas muertas y 14 heridas.

El comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos en México. El siniestro está siendo investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.

La víctima número 24 fue Marco Segundo Reyes de 80 años, quien era empacador de la tienda, su hija Dulce Segundo reconoció que el centro de la ciudad es antiguo y que le falta mantenimiento.

“La verdad es que el Centro es viejísimo, tienen que trabajar mucho en su mantenimiento para que no vuelva a ocurrir otra tragedia, ya no queremos más desgracias”, dijo.

Carlos Roberto Faz Gutiérrez, presidente del Patronato Pro Obras del Centro Histórico y Comercial de Hermosillo, señaló que los comerciantes están abocados en atender lo urgente para garantizar la seguridad de sus clientes.

“(Queremos) hacer un exhortó a todos los que nos dedicamos al comercio, productos y servicios, comenzar por lo básico: señalización y extintores, acercarse con las autoridades de Protección Civil para adelantarnos y que una tragedia así no vuelva a ocurrir”, aseguró el líder de los comerciantes.

Tras la tragedia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño y el alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán Gutiérrez, anunciaron el cese de los responsables de Protección Civil Estatal y Municipal, para que no entorpezcan las investigaciones; además que el Fiscal de Justicia dijo que abrirá procesos penales, civiles y administrativos contra particulares y funcionarios del Estado, el Municipio y la Federación.