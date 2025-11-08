Israel asegura haber matado a dos milicianos de Hizbulá en un bombardeo en el Líbano

"El ejército atacó el área de Shebaa, en el sur de Líbano, eliminando a dos terroristas de la organización terrorista Brigadas de Resistencia Libanesa, que opera bajo la dirección de la organización terrorista Hizbulá", recoge el comunicado castrense.

Las fuerzas armadas aseguran que los milicianos estaban involucrados en el contrabando de armas para Hizbulá, lo que calificaron como una violación del acuerdo de alto el fuego entre este grupo chií e Israel que pronto cumplirá un año en vigor.

La Red de Noticias Quds, un medio vinculado a Hamás, identificó a los fallecidos como los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, muertos cuando las fuerzas armadas bombardearon el coche en el que se encontraban.

Quds recogió otra serie de bombardeos más al oeste, en Bint Jibeil, en los que al menos siete personas resultaron heridas. Se produjeron dos ataques en la zona, al menos uno de ellos contra otro vehículo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó el viernes de "extremadamente peligrosa" la escalada protagonizada por Israel, que el jueves lanzó órdenes de evacuación para una serie de edificios en cinco localidades diferentes del sur del Líbano y posteriormente los bombardeó, causando al menos un herido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ataques se produjeron después de que Hizbulá advirtiera a Salam y al resto de líderes contra negociar con el Estado judío, al reiterar que cualquier diálogo sobre su desarme debe realizarse en el marco de una estrategia de seguridad nacional consensuada y no en base a demandas israelíes.

Israel ya venía atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá.