La presidenta del Congreso de España participa en la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

Armengol, designada para asistir al evento en representación de España por el rey Felipe VI, acude junto a la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la UE en el acto..

En la víspera, Armengol y Ribera se reunieron con algunas parlamentarias de la nueva legislatura que fueron elegidas en los comicios generales del pasado 17 de agosto, informó la primera en la red social X.

"Bolivia es un ejemplo de legislación para favorecer la participación en política, pero tanto en Bolivia como en España es necesaria la implicación de todos y de todas, la concienciación, la educación, la perseverancia para que la igualdad sea real", escribió Armengol.

La presidenta del Congreso español explicó que el encuentro con las legisladoras se enmarca en "un programa impulsado por la Unión Europea para formación de parlamentarias y avanzar en la igualdad".

"Siempre digo que entre nosotras debemos tejer redes invisibles de solidaridad. Hoy (el viernes) lo hemos hecho", agregó.

Paz, ganador de la inédita segunda vuelta presidencial realizada el pasado 19 de octubre, jurará para un periodo de cinco años y su vicepresidente es el expolicía Edmand Lara.

Rodrigo Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares bolivianos.

En una reciente entrevista con EFE, el presidente electo manifestó que tiene "una relación especial" con su natal Santiago de Compostela y con su "familia gallega", a la que tiene "cariño" y "apego" por su solidaridad.

Paz también manifestó su deseo de que "sean muy buenas" las relaciones con España, pues hay un "nexo especial" entre ambos países y expresó su confianza en que eso "se vincule a una visión de desarrollo, de crecimiento".

En la ceremonia de investidura también participan los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, asisten al evento el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como "enviado especial" del presidente Xi Jinping.