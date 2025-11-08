Los reyes de España viajan a China en visita de Estado para consolidar lazos y cooperación

Con este viaje -cuya agenda oficial se desarrollará del 11 al 13 de noviembre- se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China y supone además una ocasión para intentar reducir los desequilibrios de la balanza comercial con la que es en la actualidad la segunda potencia mundial.

También pone el broche a una intensa agenda bilateral que ha tenido lugar en 2025, con las visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, al país asiático.

En esta ocasión, Albares y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompañarán a Felipe VI y a Letizia a China, país con el que España estableció relaciones diplomáticas en 1973.

El gobierno chino considera a España un socio estratégico clave en Europa con unas relaciones con un alto nivel de desarrollo, por lo que ve este viaje de los reyes como una oportunidad para consolidar la tradicional amistad que mantienen, ampliar una cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer los intercambios entre pueblos, mejorar la coordinación multilateral e impulsar la asociación estratégica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los reyes comenzarán su viaje en el suroeste chino con la visita a la ciudad de Chengdú, que tendrá un marcado carácter económico y cultural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hay unas 600 empresas españolas implantadas en China, la mayoría pequeñas empresas que buscan desarrollar su exportación en diversos sectores (energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción, electrónica) aunque también hay presencia de grandes empresas como Gestamp, Indra, Mondragón, Grupo Antolín, Alsa o Telefónica.

En Chengdú, ciudad de 20 millones de habitantes en la que hay uno de los cinco consulados españoles en China, el rey presidirá un foro empresarial de los dos que hay previstos.

El rey mantendrá encuentros con el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China (PPC) y la gobernadora de la provincia de Sichuan, mientras que la reina presidirá un acto cultural con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, evento promovido por el Instituto Cervantes.

En Pekín, los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12, aunque el día anterior, a su llegada a la capital china, los cuatro tendrán una cena privada.

Este día, el jefe del Estado español mantendrá encuentros con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, y la reina visitará un centro de personas con discapacidad, junto a la primera dama china, una jornada que se cerrará con una cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo y un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid en el Centro Nacional de Artes Escénicas.

El jueves 13 tendrá lugar otro foro económico, la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China en Pekín a la que asistirá Felipe VI.

El viaje de Estado de los reyes finalizará con una recepción a los representantes de la colectividad española en China, poco más de 5.000 ciudadanos, frente a los 200.000 de nacionalidad china que viven en España.