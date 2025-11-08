Nuevo director musical de Teatro Real español: No se sabe cuándo vas a crear un gran éxito

"Cuando se hace arte siempre es con la intención de que sea un gran éxito, maravilloso y emocionante, relevante en nuestras vidas a nivel artístico y también humano. Pero nunca sabes cuándo va a suceder y uno siempre lo intenta", reconoce Gimeno (Valencia, 1976), apasionado de la música clásica y el jazz.
Este director de orquesta vivió ese éxito, entre otras ocasiones, cuando dirigió en 2022 'El ángel de fuego', la ópera de Prokofiev, que se convirtió en todo un acontecimiento.
"Muchos aspectos y parámetros tienen que confluir, y también en ese sentido hay un factor de azar que seguramente también tiene una relevancia", apunta.
Gimeno sigue al mando de la Toronto Symphony Orchestra, aunque ya ha cerrado su etapa como director musical de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, donde ha estado diez años.
Ahora va a suceder a Ivor Bolton como director musical del Teatro Real, a partir de esta temporada 2025/2026. Y como tal, la primera obra que ha dirigido, aún en cartel hasta el 10 de noviembre, es el programa doble con música de Bela Bartok de 'El castillo de Barbazul/El mandarín maravilloso', y con dirección de escena de Christof Loy.
"Lo más importante es que hemos hecho obras inéditas en el Teatro Real, de gran importancia histórica y que se han realizado a un altísimo nivel artístico", asegura Gimeno, que incide en que están disfrutando cada función.
De aquí en adelante, subraya que saber que tanto él como el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real tienen "no solo un reciente pasado conjunto, pero también un futuro", les permite "trabajar con otra perspectiva". "En cualquier caso, como siempre, en este teatro me he sentido en casa y ahora más que nunca", afirma.
Juntos estarán en proyectos como 'La novia vendida', de Bedřich Smetana, la ópera checa por excelencia, que se estrena en el Teatro Real en una producción hilarante de Laurent Pelly el próximo mes de abril, o en algunos conciertos internacionales.