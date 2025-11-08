Peña y Paz abordan avance de proyectos de energía y comercio entre Paraguay y Bolivia

"En el marco de la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mantuve una reunión bilateral para seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros países", informó Peña en la red social X tras concluir el encuentro celebrado poco después de la investidura del político centrista.

El gobernante paraguayo afirmó que conversaron "sobre el avance en infraestructura, energía y comercio", y los modos de "profundizar la cooperación económica y regional" en beneficio de sus pueblos.

Igualmente, resaltó que Paraguay y Bolivia "viven un excelente momento en su relación", y que seguirá trabajando con Paz para conseguir "una región más unida y próspera".

Peña, de corriente conservadora, participó este sábado de la toma de juramento de Paz en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata de la segunda reunión bilateral que ha mantenido Peña con un gobernante boliviano, desde que asumió el cargo en agosto de 2023, luego de haberse reunido en junio de 2024 con el ahora expresidente, Luis Arce.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paz se convirtió este sábado en el presidente número 74 de Bolivia y recibe el país en medio de una crisis económica marcada por la falta de divisas, escasez de combustibles e inflación.

La llegada de Paz al Gobierno boliviano supone el fin de 20 años de Gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos ausentes en la investidura.