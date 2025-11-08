Perú incorpora vacuna contra seis enfermedades graves a programa nacional de inmunización

La vacuna combinada hexavalente protege a los niños contra la difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B, poliomielitis (inactivada) y enfermedades invasivas causadas por la Haemophilus influenzae tipo b.

La vacuna reemplazará a la pentavalente y a la vacuna contra la poliomielitis inactiva (IPV), que se usaban hasta ahora como parte del esquema regular, con lo que se reducirá el número de aplicaciones en los menores.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que esta incorporación "busca generar mayor adherencia al calendario regular de vacunación al simplificar el número de vacunas administradas" y favorecer la recuperación de esquemas incompletos, así como la inmunización de niños que no han recibido ninguna dosis.

"Esta medida significa un aporte de alto impacto al objetivo global de erradicación de la poliomielitis, mediante un esquema simplificado", acotó.

En ese sentido, la modificación aprobada establece la aplicación de tres dosis de la vacuna hexavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, además de una dosis de refuerzo durante el segundo año de vida.

El Minsa destacó que Honduras ha sido el primer país en la región en iniciar la aplicación efectiva de esta vacuna desde inicios de este año, por lo que se ha convertido "en un referente para la transición hacia esquemas de inmunización más integrados y eficientes".