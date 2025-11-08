Perú y Bolivia coordinan una próxima reunión entre presidentes José Jerí y Rodrigo Paz

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló en un comunicado que Álvarez resaltó que Perú y Bolivia "son pueblos hermanos y que, como muy pocos pueblos de Sudamérica, han llegado a ser, durante muchos años, un solo país".

El primer ministro adelantó que los técnicos de la Cancillería y de los ministerios de la Producción y de Economía y Finanzas "ya han empezado a realizar una labor muy interesante en beneficio de ambos pueblos".

Álvarez encabezó este sábado la representación de Perú en la toma de mando de Paz, con quien sostuvo una audiencia, acompañado por el vicecanciller peruano, Félix Denegri.

En la cita, las autoridades de ambos países "coincidieron en reimpulsar las relaciones bilaterales y elevar el diálogo político al más alto nivel a fin de consolidar una agenda de trabajo conjunto" en favor de sus pueblos.

También se acordó dar prioridad al desarrollo e integración fronteriza, la seguridad de frontera, la facilitación del comercio y la conectividad, a través de mecanismos de coordinación permanente entre ambos gobiernos.

La PCM aseguró que la presencia de Álvarez en la investidura de Paz abre "una etapa de mayor cooperación con Bolivia" y que el Gobierno de Perú "le desea el mayor de los éxitos en su gestión, reafirma su compromiso con la relación bilateral y la agenda común en desarrollo e integración fronteriza, seguridad, facilitación del comercio y conectividad".

Durante sus actividades en Bolivia, el primer ministro peruano también conversó con el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez, y el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, entre otras autoridades de la región.