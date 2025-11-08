Rusia afirma que repele intentos de Ucrania de abrir paso a sus tropas cercadas

"Se repelieron 14 ataques enemigos desde la zona de la aldea de Grishino, en la República Popular de Donetsk, con el objetivo de desbloquear las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que están cercadas", se afirma en el parte castrense.

Según el mando militar ruso, sus fuerzas frustraron también dos intentos del enemigo de abrirse paso hacia los efectivos ucranianos bloqueados en la estratégica localidad de Kúpiansk, en la región de Járkov.

El 26 de octubre pasado el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que su Ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres) junto a Pokrovsk y Kúpiansk, extremo que Kiev se ha negado a reconocer, aunque ha admitido que sus tropas se encuentran en una situación difícil.

Rusia asegura que sus tropas eliminan paulatinamente los focos de resistencia en ambas ciudades, donde según Defensa se combate calle por calle, y ha llamado a las autoridades ucranianas a ordenar la rendición de sus tropas.

Además, el mando militar ruso anunció hoy la captura de una nueva localidad ucraniana.

"Unidades de la agrupación de tropas 'Este' han avanzado profundamente en las defensas enemigas y han completado la liberación de la aldea de Volchie en la región de Dnipropetrovsk", se afirma en el parte de Defensa.