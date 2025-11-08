Rusia derriba 81 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea

Según el primer parte castrense de la jornada, anoche fueron derribados 78 drones, 36 de ellos sobre el territorio de la región de Rostov, colindante con Ucrania.

También fueron atacadas otras regiones fronterizas, como las de Briansk y Kursk, donde fueron abatidos diez y nueve aparatos no tripulados, respectivamente.

Según el mando militar ruso, cinco drones ucranianos fueron abatidos sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Los ataques aéreos nocturno alcanzaron también regiones alejadas de la frontera ucranianas, como las de Volgogrado, Sarátov, Smólensk, donde fueron interceptados un total de catorce drones,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un segundo comunicado, Defensa informó del derribo a primera hora de la mañana de otros tres drones ucranianos, uno de ellos en las cercanías de Moscú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las sus capacidades de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.