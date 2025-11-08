Sinfónica Juvenil de Costa Rica homenajea con a las víctimas del temporal en Valencia

El dinero recaudado se destinará al programa Impulsa de Ayuda en Acción, que en el último año ha ofrecido apoyo educativo, orientación emocional y becas para evitar el abandono escolar a más de 400 estudiantes de Aldaia, Alfafar, Alaquàs, Castellar y Picanya, según explicó la propia organización.

Para el concierto organizado por Ayuda en Acción, Salado, que es el director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, eligió un programa de música latina que comenzó con ‘Arenal 1968’, del compositor nacional Alejandro Acuña, y que refleja la tragedia de la erupción del volcán del mismo nombre ese año en el país centroamericano, que dejó más de 100 muertos y tres ciudades destruidas.

Después ha sonado ‘Cuatro Elementos’, del también costarricense Bernardo Quesada, y que con sonidos típicos como los valses criollos y los boleros e instrumentos representativos como la marimba y los palos latinos plasma los cuatro elementos de la naturaleza.

El concierto, al que asistieron costarricenses que ondeaban banderas de su país entre los aplausos al final de los temas, fue conducido por la presenadora Isabel Jiménez, que conoció la zona afectada por su trabajo periodístico y recordó que “en una catástrofe como Valencia no se limita a trabajar durante unos meses, sino que tenemos que acompañarles todavía un año después, y por eso estamos aquí”.

El presidente del Patronato de Ayuda en Acción, Rafael Dezcallar, agradeció sobre el escenario la participación “desinteresada” de la Sinfónica en un concierto “donde se encuentran la música y la solidaridad” hacia las personas afectadas.

El ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, Jorge Rodríguez Vives, que formó parte como violín de la orquesta y participó hace 25 años en su último concierto en España, ha expresado a su lado que “la cultura nos une, pero la solidaridad nos fortalece” y ha pedido a sus compatriotas en el escenario que lleven consigo la "alegría" y la "ternura" del pueblo costarricense.

Salado, que también es embajador de Ayuda en Acción, dijo a EFE sentirse muy contento de traer a España a la Sinfónica Juvenil y hacer que sus miembros “tengan un puntito de ilusión y los jóvenes ayuden a los jóvenes”; y más tarde, sobre el escenario, ha alabado “las ganas de seguir hacia delante [...], de ayudar incluso con miedo” de los jóvenes valencianos a los que conoció en los proyectos de la organización.

Salado y la Sinfónica Juvenil de Costa Rica volverán a actuar en un concierto solidario que organiza Ayuda en Acción -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- este domingo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.