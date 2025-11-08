Una mujer brasileña muerta y otra herida grave en un accidente de tráfico en España

Las dos mujeres, de nacionalidad brasileña, viajaban en un Volkswagen Golf, que colisionó de frente con un vehículo marca BMW en el que viajaban cuatro personas jóvenes que sufrieron heridas leves, informó el servicio de emergencias SAMU 061

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 00:24 horas (23:24 GMT) y hasta el lugar se desplazaron cuatro ambulancias, los cuerpos de seguridad y los Bomberos de Ibiza.

Al llegar, los bomberos tuvieron que rescatar del vehículo a las mujeres, que habían quedado atrapadas y los sanitarios estabilizaron a la conductora herida de gravedad que fue evacuada al Hospital de Can Misses, donde permanece estable dentro de la gravedad y sigue en observación por politraumatismos.

Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar la muerte de la mujer que viajaba en el mismo vehículo de acompañante.

Los cuatro ocupantes del segundo vehículo fueron trasladados con heridas de carácter leve a dos centros sanitarios.