Zelenski pide a los europeos aumentar presión sobre Rusia y hace balance de nuevos ataques

"Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook.

"Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando. Agradecemos todas las medidas que ya han tomado nuestros socios, pero los ataques rusos demuestran que es necesario intensificar la presión", agregó.

Concretamente, Zelenski pidió una decisión europea para dedicar los activos rusos congelados a la defensa de Ucrania e intensificar las sanciones sobre el sector energético ruso.

"Debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania. Y por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética —dirigido a perjudicar a la población civil antes del invierno— debe haber una respuesta con sanciones dirigidas a toda la industria energética rusa, sin excepciones", subrayó.

Zelenski dijo que la energía nuclear rusa todavía no está sujeta a sanciones y pidió una mayor presión sobre el comercio de petróleo y gas.

"Esperamos decisiones relevantes de Estados Unidos, Europa y el G7. Gracias a todos los que están dispuestos a ayudar y actuar para proteger vidas", indicó.