António Costa llama a reforzar los lazos CELAC-UE para "protegerse" ante amenazas globales

"Juntos somos más fuertes y los peligros de la era actual están ahí: vivimos en una era de competencia entre actores globales, alianzas cambiantes y presiones diplomáticas", dijo.

Costa mencionó las "amenazas" del cambio climático, el avance del autoritarismo, el aumento de las desigualdades y los riesgos para los derechos humanos y los valores fundamentales de la ONU, "como la soberanía y la integridad territorial".

"Todo esto nos invita a hablar de todo y a lograr una respuesta conjunta", afirmó, y agregó que, a diferencia de hace 500 años, cuando los españoles fundaron Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia, en una era "marcada por el conflicto, la división y el poder de la fuerza", ahora el mensaje es "completamente opuesto".

"Elegimos el diálogo, no la división, elegimos la cooperación, no la confrontación, elegimos la asociación, no el aislamiento", señaló.

Costa también destacó el "fortalecimiento" de los negocios comerciales entre ambas regiones, que han aumentado más del 45 % desde 2013, según dijo.

"Estamos ampliando nuestra agenda de acuerdos comerciales como nunca antes, abarcando todos los países de Latinoamérica y Caribe. La UE es también el primer inversor extranjero en la región, con más de 800.000 millones de euros en inversión directa", subrayó.

El presidente del Consejo Europeo resaltó, además, que desde la creación del programa de inversiones Global Gateway se han utilizado "más de 31.000 millones de euros para impulsar las transiciones verdes, digitales y sociales", con más de cien proyectos en marcha.

La IV Cumbre CELAC-UE, que inicialmente debía celebrarse este domingo y lunes, terminará de manera anticipada esta tarde con la aprobación de la 'Declaración de Santa Marta', según fuentes oficiales.