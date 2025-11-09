Asesinato de líder social en el oeste de Colombia eleva a 163 las víctimas de 2025

Ocampo, quien había sido concejal por el Partido Conservador durante el periodo 2020-2023, era reconocido por su labor comunitaria y por liderar el gremio de los conductores de chivas o buses escalera en la región.

De acuerdo con el comunicado de Indepaz, el líder social fue atacado por hombres armados en una carretera entre las localidades de Pueblo Nuevo y Puente Linda.

El observatorio también reportó en las últimas horas una masacre en el municipio de El Carmen de Viboral, también en Antioquia, a unos 100 kilómetros de Nariño, donde tres personas —entre ellas el líder juvenil Andrés Giraldo— fueron asesinadas en un ataque armado.

De acuerdo a Indepaz, el ataque fue perpetrado por hombres que irrumpieron en un establecimiento comercial y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Diosdado Hernández y Édgar Velásquez, de acuerdo con el informe de la entidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la zona hace presencia el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otras bandas locales que ejercen control territorial y social sobre las comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con estos crímenes, Indepaz contabiliza 163 líderes y defensores de derechos humanos asesinados y 69 masacres en lo que va de 2025 en Colombia.