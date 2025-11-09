Bulgaria extrema la vigilancia de su refinería de Lukoil por temor a sabotajes

"Se están adoptando una serie de medidas preventivas en relación con la nueva situación creada por la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la empresa rusa Lukoil y en el contexto de los incidentes ocurridos en instalaciones de Lukoil en varios países europeos", anunció el Ejecutivo del país balcánico en un comunicado.

La nota no especifica ningún incidente en concreto, mientras que algunos medios búlgaros informan de explosiones en plantas de Rumanía, Hungría y Eslovaquia conectadas con el oleoducto Druzhba.

Se refuerza sobre todo la seguridad de la refinería de Burgas que, situada a orillas del mar Negro, es la mayor de los Balcanes y cubre casi por completo la demanda de combustible de Bulgaria, país de la Unión Europea y de la OTAN.

"Las estructuras competentes del Ministerio del Interior, por su parte, están creando la organización necesaria para garantizar el orden público y combatir la delincuencia en la zona donde se ubican las instalaciones de la empresa en el territorio nacional", señaló el Gobierno.

"El Ministerio de Defensa ha reubicado un sistema antidrones en la región de Burgas. Asimismo, se han preparado equipos de la Policía Militar que, de ser necesario, están listos para asistir al Ministerio del Interior en la seguridad de los sitios estratégicos", concluyó.

Las sanciones estadounidenses contra Lukoil, y contra Rosneft, la otra gran petrolera rusa, entrarán definitivamente en vigor el próximo 21 de noviembre con el objetivo de ir eliminando los ingresos petroleros que financian la invasión rusa de Ucrania.

En caso de un cese completo de las operaciones de Lukoil en Bulgaria, el país balcánico corre peligro de quedarse sin combustible.