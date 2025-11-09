Calviño anunciará millonaria inversión del BEI en energías limpias y agua en Latinoamérica

"En estos días que estamos en Santa Marta, en Colombia, vamos a anunciar proyectos muy importantes", adelantó Calviño en una entrevista con EFE.

La presidenta del BEI precisó que uno de los proyectos tendrá "1.000 millones (de dólares) de inversión para la electrificación y las interconexiones de Centroamérica en el ámbito de la electricidad".

"Vamos a anunciar 200 millones de dólares también para un proyecto importante de energía solar aquí en Colombia, en la costa atlántica, y 100 millones de dólares también para un proyecto importante en Ecuador para tratamiento de aguas, aguas residuales, reciclaje, etcétera", agregó.

La inversión en Colombia financiará dos nuevos proyectos solares en el departamento del Atlántico, llamados Guayepo III y Atlántico, que generarán unos 578 y 525 GWh de energías limpias, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estos proyectos son desarrollados por el grupo Enel y su producción combinada suministrará electricidad a más de 1,5 millones de colombianos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El BEI es un socio clave para Colombia y América Latina y el Caribe. Con este proyecto contribuiremos a reducir las emisiones y a un suministro de energía más limpia y segura", señaló la presidenta del BEI.

En Ecuador, el BEI hará un préstamo de 100 millones de dólares al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que se suma a otro anterior por la misma cuantía para ampliar los servicios de agua y saneamiento en todo el país y que beneficiará a más de 450.000 personas en varios municipios.

"Mejorar los procesos de saneamiento y la gestión de residuos ayudará a las comunidades de Ecuador a tener más bienestar y cuidar la salud. Y este proyecto es un ejemplo de cómo el BEI contribuye con sus inversiones de alto impacto social a mejorar las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo", agregó.

Este lunes, tras concluir su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), Calviño viajará a Panamá donde se referirá a las inversiones en Centroamérica.