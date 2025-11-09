Centro forense israelí concluye que cuerpo devuelto por Hamás es del soldado Hadar Goldin

"Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) informaron a la familia del teniente Hadar Goldin, fallecido en combate, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado", reza el texto.

Goldin murió en una emboscada en Rafah, en el sur de la Franja y donde fue también hallado su cuerpo este sábado) a los 23 años, el 1 de agosto de 2014. Entonces, Israel mantenía sobre Gaza la operación "Margen Protector", en la que murieron más de 2.000 palestinos.

Ese día, varios milicianos gazatíes emergieron de un túnel y emboscaron a Goldin junto a varios compañeros que murieron en el ataque. Los milicianos llevaron a uno de sus túneles el cuerpo de Goldin, que ha pasado desde entonces 11 años en Gaza.

"Agradecemos a @POTUS @realDonaldTrump, su equipo y los mediadores por su contribución sustancial al esfuerzo que ha hecho tocar este doloroso capítulo a su fin", escribió el presidente de Israel, Isaac Herzog, en su perfil de la red social X.

El cuerpo de este soldado ha cobrado especial importancia de cara a la evolución del alto el fuego al encontrarse en Rafah, ciudad bajo dominio militar israelí en la que hay atrapados en torno a 150 miembros del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam.

El grupo islamista intentó en varias ocasiones, a través de los negociadores, que Israel permitiera a estos combatientes abandonar Rafah, algo que el Estado hebreo denegó, según el diario israelí Haaretz.

La Casa Blanca advirtió el jueves a Hamás que devolver el cuerpo de Goldin "ayudaría" a permitir la salida de estos milicianos, recogió el sábado Haaretz.

Este diario apunta a que los milicianos están en un túnel en el barrio de Yenina de la ciudad sureña. Además, otro grupo estaría atrapado en el área aún controlada por el Ejército de Israel en un complejo subterráneo cerca de Jan Yunis, también en el sur.

Hamás recuperó el cuerpo de Goldin en un túnel de Rafah el sábado y lo entregó este domingo a primera hora de la tarde.

En Gaza quedan cuatro cadáveres de rehenes, cuyo retorno a Israel es fundamental para que el acuerdo de alto el fuego en la Franja pueda avanzar.