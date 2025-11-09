'Charles love Josefa', un cómic sobre la opresión de la mujer en la España de posguerra

El cómic, obra de Fermín Solís (Cáceres, España, 1972) y XVIII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra graphic 2025, cuenta la historia real de Charles H. Calusdian y Josefa Larra, una pareja que nunca llegó a conocerse, pese al insistente correo del estadounidense reclamando a la joven que no quería irse de su pueblo.

La novela gráfica, que se publicará el próximo jueves, parte de un reportaje publicado por la revista 'Life' en el año 1951 sobre la España rural que incluía la foto de Josefa Larra en un velatorio.

Solo con ver la foto, Charles se enamoró de Josefa y comenzó un trasiego de cartas y regalos, a los que ella nunca contestó pese a la presión del pueblo y la familia.

En declaraciones a EFE, Solís explica que el cómic está basado en hechos reales y conserva los nombres originales, pero también hay una parte de ficción como son los diálogos o el día a día del pueblo.

La historia le llegó a Solís tras ver en Cáceres, en el oeste de España, a finales del siglo pasado, una exposición del fotógrafo Eugene Smith que realizó en el pueblo de la Deleitosa y en la que se atisbaba la historia de Josefa, que era conocida por todo este pueblo.

El dibujante y guionista del cómic reconoce que la historia recuerda a la película 'Bienvenido, Mister Marshall', de Luis García Berlanga, en el sentido de que el pueblo piensa que un estadounidense va a traer "todo el dinero y la riqueza, a través de un supuesto matrimonio con la joven cacereña".

La historia el amor unilateral de Charles hacia Josefa causó un gran revuelo en el pueblo y comprometió para siempre el futuro de la joven, presionada por su familia para que se casase con este hombre supuestamente rico que sacase a su familia y, a ser posible, al pueblo, de la pobreza.

Aunque Solís se entrevistó con gente del pueblo para elaborar su novela gráfica, no pudo hablar con familiares o descendientes de Josefa, ya que la joven emigró y se le perdió la pista, y ni siquiera se sabe si aún sigue viva.

Ella nunca contestó a sus cartas y, según el autor de la novela gráfica, mostró un carácter y una autonomía que no se esperaba en las mujeres de la posguerra.

Sobre el dibujo del cómic, que le llevó seis meses, el autor comenta que es una paleta de color sencilla, igual que el trazo, con una técnica digital.