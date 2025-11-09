Colonos israelíes apalean a varios palestinos en el sur de Cisjordania

Al menos cuatro personas fueron heridas en Masafer Yatta, un conjunto de aldeas beduinas en el sur de Cisjordania.

En Umm al Jeir, objetivo habitual de estas agresiones, los colonos atacaron e hirieron con palos a un anciano y a un joven identificado como Ahmed Hadalin, según compartió en sus redes sociales el hermano de este, Alaa.

Una vez el Ejército israelí llegó a la escena de los ataques, permitió al grupo de agresores junto a su líder, identificado como el colono Shimon Atiya del asentamiento de Carmel, abandonar el lugar.

En otra aldea de la zona, Jaba, los colonos atacaron también al sobrino de Alaa Hadalin, Mari al Maazi, cuya imagen tendido en el suelo rodeado por allegados y dos soldados israelíes compartió en la red social Instagram.

Otro grupo de colonos entró al poblado de Safi al Fawqa para robar las ovejas de la población y apaleó en el ojo a otro chico, Sanad Majamra, que tuvo que ser llevado al hospital.

"Los colonos atacaron mi zona para robar ovejas y nos agredieron a todos, destrozando las casas. Durante el ataque golpearon al joven Sanad Muhammad Majamra en el ojo derecho, causándole daños en la retina", dijo a EFE Yasser Mohammed Awad, una de las víctimas de los hechos en Safi al Fawqa, que añadió que "necesita tratamiento con urgencia".

En las redes sociales y grupos de mensajería en los que estos palestinos comparten información sobre los ataques, los mensajes, vídeos y fotos de estos israelíes que residen ilegalmente en Cisjordania han sido constantes.

También en la aldea de Al Fajit los colonos trataron de robar las ovejas a la población (una práctica habitual de los colonos, que se ven habitualmente amparados por el Ejército).

La Media Luna Roja Palestina informó este domingo además de un ataque contra un palestino de 21 años que, cuanto intentaba cruzar el muro de separación de Cisjordania al norte de Jerusalén, recibió varios disparos del Ejército israelí en el pecho y el hombro.

Este octubre, en el marco de la recogida de la aceituna, ha sido el mes más violento desde que existen registros en materia de ataques de colonos, con 536 según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

La Comisión de Resistencia a la Ocupación y al Muro del Gobierno palestino eleva aún más la cifra, con 750 agresiones de las 2.350 cometidas en total si se tienen en cuenta los ataques del Ejército de Israel.