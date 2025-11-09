Egipto y Catar piden definir el mandato y los poderes de una fuerza internacional en Gaza

La petición fue realizada durante una llamada telefónica entre el jefe de la diplomacia egipcio, Badr Abdelaty, y su homólogo catarí, Mohamed bin Abdelrahmán, para abordar la situación del alto el fuego en Gaza, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores de Egipto.

"La llamada abordó las consultas en curso en Nueva York sobre el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización. Ambos ministros destacaron la necesidad de definir su mandato y poderes de manera que apoyen los esfuerzos de recuperación y reconstrucción temprana", indicó la nota.

A principios de semana, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU recibieron y estaban discutiendo el borrador de EE.UU. sobre Gaza, que incluye un proyecto de resolución para el establecimiento de esta fuerza internacional.

De acuerdo con el digital estadounidense 'Axios' y el israelí 'Ynet', el mandato de la fuerza internacional de seguridad en Gaza será de al menos dos años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El documento, etiquetado como "sensible pero no clasificado", otorgaría a EE.UU. y a otros países un amplio mandato para gobernar Gaza y garantizar su seguridad hasta finales de 2027, con la posibilidad de extensiones posteriores, según ambos medios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, ambos ministros confirmaron la continuidad de la "plena coordinación y las consultas" entre El Cairo y Doha para consolidar el alto el fuego en Gaza, así como la implementación del denominado "plan de paz" del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

El acuerdo firmado por Israel y el grupo islamista palestino Hamás establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza, y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una frontera imaginaria y pobremente señalizada denominada "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella.

Los soldados israelíes han matado a más de 240 personas desde que comenzó la tregua en Gaza, según los datos del Ministerio de Sanidad del enclave.