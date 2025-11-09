El Ejército de Somalia mata a un alto dirigente y a varios miembros de Al Shabab

En un comunicado, el Ministerio somalí de Defensa detalló que las operaciones se produjeron en las regiones de Bakool y Bay, en el estado Suroeste y "eliminaron con éxito a varios comandantes y militantes de Al Shabab".

En un primer ataque "de precisión" lanzado la noche de este sábado en la aldea de Abal, en Bakool, "las fuerzas neutralizaron a un alto dirigente de Al Shabab identificado como Mohamed Abdi Mohamed Nur", conocido popularmente como Goofaow, que había ideado varios ataques perpetrados contra civiles en la zona.

"Durante la operación, las fuerzas también incautaron armas y documentos que detallaban planes destinados a alterar la seguridad y la estabilidad en la zona", explicó el Gobierno.

En otro ataque realizado en la aldea de Waro Mintaaniya, en Bay, el Ejército somalí mató a otros dos miembros del grupo, también implicados en la organización de atentados, que fallecieron tras sucumbir más tarde a sus heridas.

"El Ministerio reafirma que no se permitirá ningún refugio seguro para los terroristas de Al Shabaab ni para sus remanentes y que las operaciones en curso para estabilizar el país se intensificarán hasta que cada rincón de Somalia quede libre de la amenaza del terrorismo", concluyó el comunicado.

Somalia ha redoblado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.