El ministro español de Exteriores felicita al nuevo canciller de Bolivia

"Acabo de felicitar al nuevo canciller de Bolivia por su nombramiento. El pueblo hermano de Bolivia y su gobierno cuentan con España en esta nueva etapa. Juntos renovaremos el Marco de Asociación País y abordaremos la Cumbre Iberoamericana de Madrid", señaló Albares en la red social X.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, posesionó este domingo a los integrantes de su primer gabinete de ministros, entre ellos al nuevo canciller, Fernando Aramayo, experto en gestión pública y relaciones internacionales, quien trabajó en varios organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales.