El opositor Daniel Pereira gana las elecciones municipales de la paraguaya Ciudad del Este

Pereira Mujica deberá completar el período 2021-2026 para el que fue elegido el también opositor Miguel Prieto, destituido del cargo en agosto pasado luego de una intervención a la Municipalidad por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.

Según el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Pereira Mujica, del Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo), una organización liderada por Prieto, se impuso con 73.338 votos al candidato del gobernante Partido Colorado, Roberto González Vaesken, quien obtuvo el 28,57 % de los votos.

El tercer lugar se ubicó Celso Miranda del Partido Patria Soñada con el 0,7 % y Jorge Romero del Partido Ecologista (PE) con el 0,62 %

En una conferencia de prensa, el vicepresidente del TSJE, Jorge Bogarín, indicó que el "resultado es irreversible" y que se trató de "una jornada electoral impecable" en la que hubo un 45,28 % de participación.

Por su parte, el presidente del TSJE, Jaime Bestard, destacó que González Vaesken llamó a Pereira Mujica a "reconocer su derrota".

El fiscal Alcides Giménez dijo al canal NPY que antes del cierre de la jornada se registraron "algunos incidentes" dentro de varios locales electorales, como agresiones verbales, que -aseguró- no pasaron "a mayores".

Pereira Mujica, que asumirá funciones el 18 de noviembre, es considerado la mano derecha de Prieto y ocupó varios cargos durante su Administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, ubicada en el departamento de Alto Paraná, fronterizo con Brasil.

Pereira Mujica agradeció en la red social Instagram a los ciudadanos y a los partidos políticos que apoyaron su candidatura por su triunfo.

"Lo dijimos toda la campaña y lo reafirmamos: ¡Se hizo justicia! ¡Juntos la victoria es nuestra!", expresó el alcalde electo.

En agosto pasado, el TSJE llamó a elecciones en Ciudad del Este luego de que Prieto fue destituido por la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría oficialista del Partido Colorado, tras la aprobación de un informe de la Contraloría que estableció presuntas irregularidades en su gestión, aunque el dirigente consideró que es víctima de una supuesta persecución política.

Oriundo del departamento de Caazapá (centro), Pereira Mujica es economista y se desempeñó como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este entre 2019 y 2020, para después convertirse en director general de la institución y asesor de Prieto, según el diario Última Hora.

Con una población de 325.819 habitantes, Ciudad del Este, junto a la brasileña Foz do Iguazú y la argentina Puerto Iguazú conforman la Triple frontera, considerado un importante polo comercial en la región.